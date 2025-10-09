Фон дер Ляйен рассказала о «чем-то новом и опасном» в небе Европы

Инциденты с неопознанными дронами фиксировали в нескольких странах Европы, в том числе над Польшей, Румынией, Германией, Норвегией, Данией. Появление беспилотников приводит к сбоям в работе аэропортов и усилению мер безопасности на объектах критической инфраструктуры. На этом фоне в ЕС начали обсуждать создание «стены дронов» — коллективной системы защиты от БПЛА на восточной границе НАТО, предложенной Фон дер Ляйен.