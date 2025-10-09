Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дроны уничтожили лодку с десантом ВСУ в Херсонской области

Попытку высадки боевиков противника пресекли операторы БПЛА 98-й дивизии ВДВ.

Источник: Аргументы и факты

Кадры уничтожения лодки с десантом ВСУ на херсонском направлении опубликовал Telegram-канал 98-й Гвардейской воздушно-десантной дивизии.

Сообщается, что приближавшаяся к берегу лодка с украинскими боевиками была атакована БПЛА.

«Наши FPV расчеты уничтожили судно с десантом ВСУ, который предпринял попытку высадки», — говорится в публикации.

Информации о потерях противника в результате удара нет. Судя по опубликованным кадрам, в лодке находились пятеро боевиков противника.

Ранее были опубликованы кадры уничтожения цеха сборки беспилотников в Херсоне.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше