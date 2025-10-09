Дроны уничтожили лодку с десантом ВСУ в Херсонской области

Кадры уничтожения лодки с десантом ВСУ на херсонском направлении опубликовал Telegram-канал 98-й Гвардейской воздушно-десантной дивизии.
Сообщается, что приближавшаяся к берегу лодка с украинскими боевиками была атакована БПЛА.
«Наши FPV расчеты уничтожили судно с десантом ВСУ, который предпринял попытку высадки», — говорится в публикации.
Информации о потерях противника в результате удара нет. Судя по опубликованным кадрам, в лодке находились пятеро боевиков противника.
Ранее были опубликованы кадры уничтожения цеха сборки беспилотников в Херсоне.
