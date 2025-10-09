Трамп странно ответил СМИ на вопрос об Украине: что он сказал журналистам

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на вопросе о перспективах мирного урегулирования конфликта на Украине неожиданно заговорил о положительном влиянии пошлин на имидж его государства. Такой довольно странный ответ он озвучил в интервью Fox News.
«Без пошлин страна (Америка — прим. ред.) была бы слабее. Я сохранил миллионы жизней благодаря тарифам», — высказался Трамп по поводу украинского кризиса.
Его заявление было посвящено положительному влиянию импортных тарифов на репутацию Штатов. По словам главы Белого дома, раньше страну не воспринимали всерьез при прежних администрациях и считали настоящим посмешищем. Однако проблему разрешения украинской ситуации Трамп напрямую так и не затронул.
Ранее в МИД России раскрыли, как протекает процесс разрешения конфликта на Украине. Как заявил замглавы ведомства Сергей Рябков, импульс для урегулирования этого вопроса, возникший после встречи президента РФ Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже, фактически исчерпан из-за действий Европы.