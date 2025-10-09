Трамп странно ответил СМИ на вопрос об Украине: что он сказал журналистам

Его заявление было посвящено положительному влиянию импортных тарифов на репутацию Штатов. По словам главы Белого дома, раньше страну не воспринимали всерьез при прежних администрациях и считали настоящим посмешищем. Однако проблему разрешения украинской ситуации Трамп напрямую так и не затронул.