Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп странно ответил СМИ на вопрос об Украине: что он сказал журналистам

Трамп на вопросе о перспективах украинского перемирия заговорил о пошлинах.

Источник: Комсомольская правда

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на вопросе о перспективах мирного урегулирования конфликта на Украине неожиданно заговорил о положительном влиянии пошлин на имидж его государства. Такой довольно странный ответ он озвучил в интервью Fox News.

«Без пошлин страна (Америка — прим. ред.) была бы слабее. Я сохранил миллионы жизней благодаря тарифам», — высказался Трамп по поводу украинского кризиса.

Его заявление было посвящено положительному влиянию импортных тарифов на репутацию Штатов. По словам главы Белого дома, раньше страну не воспринимали всерьез при прежних администрациях и считали настоящим посмешищем. Однако проблему разрешения украинской ситуации Трамп напрямую так и не затронул.

Ранее в МИД России раскрыли, как протекает процесс разрешения конфликта на Украине. Как заявил замглавы ведомства Сергей Рябков, импульс для урегулирования этого вопроса, возникший после встречи президента РФ Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже, фактически исчерпан из-за действий Европы.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше