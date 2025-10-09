Ричмонд
Над Россией за ночь сбили 19 украинских беспилотников. Военная операция, день 1324-й

Ночью средства ПВО перехватили девять украинских беспилотников над Волгоградской областью, три над Брянской, три над Курской, один над Белгородской, один над Воронежской, один над Орловской, один над Саратовской областями. В Волгоградской области обломки БПЛА повредили здание котельной и стали причиной пожара на объектах топливно-энергетического комплекса, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров. Дональд Трамп заявил, что конфликт на Украине в конечном итоге получится урегулировать мирным путем. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Источник: Газета.Ру

08:38 Предстоящая зима станет «самой тяжелой» для Харькова с начала полномасштабного конфликта с Россией, заявил мэр города Игорь Терехов. Он призвал «быть готовыми ко всему»:

«Мы ежедневно и каждую ночь ремонтируем все, что повреждено, буквально в режиме круглосуточной готовности».

08:35 Украина достигает «значительных вещей», используя «дальнобойные санкции» против России, заявил президент Владимир Зеленский. Так, он прокомментировал удары по промышленным и нефтеперерабатывающим объектам на территории России.

08:31 Украина направила заградотряд в Сумскую область из-за дезертирства, выяснил ТАСС.

08:29 Украинский кризис в конце концов получится урегулировать мирным путем, считает президент США Дональд Трамп.

08:15 В Волгоградской области обломки беспилотника повредили здание котельной. Кроме этого, на объектах топливно-энергетического комплекса возникло возгорание, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.

08:07.

08:03 По данным Минобороны, ночью средства ПВО перехватили 19 украинских беспилотников: девять над Волгоградской областью, три над Брянской, три над Курской, один над Белгородской, один над Воронежской, один над Орловской, один над Саратовской областями.

08:00 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1324-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

