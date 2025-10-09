В Малоритском и Столинском районах упразднены два сельсовета

Так, в состав Олтушского сельсовета Малоритского района включаются земли упраздняемого Ореховского сельсовета с агрогородком Орехово, деревнями Доброе, Дрочево, Зеленица, Перевись, Перовое. В то же время из состава Олтушского сельсовета исключена часть земель с расположенными на них деревнями Хмелевка, Новолесье, Радеж, Пертыще, Хмелище, Отяты, Збураж. Эти населенные пункты включены в состав Гвозницкого сельсовета.