В Малоритском и Столинском районах упразднены два сельсовета

Документом упразднены Ореховский сельсовет Малоритского района и Радчицкий сельсовет Столинского района.
Постановлением изменены и границы городов Береза и Малориты, а также 19 сельсоветов области.
Так, в состав Олтушского сельсовета Малоритского района включаются земли упраздняемого Ореховского сельсовета с агрогородком Орехово, деревнями Доброе, Дрочево, Зеленица, Перевись, Перовое. В то же время из состава Олтушского сельсовета исключена часть земель с расположенными на них деревнями Хмелевка, Новолесье, Радеж, Пертыще, Хмелище, Отяты, Збураж. Эти населенные пункты включены в состав Гвозницкого сельсовета.
Земли упраздняемого Радчицкого сельсовета с расположенными на них деревнями Великий Лес, Колодное, Овсемирово, Понижье, Радчицк включены в состав Федорского сельсовета Столинского района.
Решение вступает в силу после его официального опубликования.