Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Малоритском и Столинском районах упразднены два сельсовета

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два сельсовета упразднены в Брестской области. Решение областного Совета депутатов от 26 сентября № 116 «Об изменении административно-территориального устройства Брестской области» опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Источник: pravo.by

Документом упразднены Ореховский сельсовет Малоритского района и Радчицкий сельсовет Столинского района.

Постановлением изменены и границы городов Береза и Малориты, а также 19 сельсоветов области.

Так, в состав Олтушского сельсовета Малоритского района включаются земли упраздняемого Ореховского сельсовета с агрогородком Орехово, деревнями Доброе, Дрочево, Зеленица, Перевись, Перовое. В то же время из состава Олтушского сельсовета исключена часть земель с расположенными на них деревнями Хмелевка, Новолесье, Радеж, Пертыще, Хмелище, Отяты, Збураж. Эти населенные пункты включены в состав Гвозницкого сельсовета.

Земли упраздняемого Радчицкого сельсовета с расположенными на них деревнями Великий Лес, Колодное, Овсемирово, Понижье, Радчицк включены в состав Федорского сельсовета Столинского района.

Решение вступает в силу после его официального опубликования.