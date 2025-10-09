EADaily: Польша начнет использовать подводный дрон в Балтийском море

Польша начнет использовать подводный дрон в нейтральных водах Балтийского моря, передает EADaily.
Сообщается, что польская компания Orlen Petrobaltic с помощью подводного дрона Drix H-8 будет проводить мониторинг морского дна в труднодоступных зонах. В частности предполагается, что аппарат поможет следить за состоянием добывающей платформы и строящегося ветропарка и оперативно реагировать на потенциальные угрозы.
В компании подчеркнули, что дрон носит исключительно гражданский характер и не имеет военного значения.
Отметим, что ветропарк и платформа находятся недалеко от российских территориальных вод и транспортных коридоров для судоходства.
Ранее президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что власти страны не будут выполнять требование Киева о закрытии Балтики.