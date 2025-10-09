EADaily: Польша начнет использовать подводный дрон в Балтийском море

Сообщается, что польская компания Orlen Petrobaltic с помощью подводного дрона Drix H-8 будет проводить мониторинг морского дна в труднодоступных зонах. В частности предполагается, что аппарат поможет следить за состоянием добывающей платформы и строящегося ветропарка и оперативно реагировать на потенциальные угрозы.