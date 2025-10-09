Медведев возложил венок к монументу советским воинам в Пхеньяне

Председатель партии «Единая Россия», заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев в рамках визита в Пхеньян почтил память советских воинов, возложив венок к монументу Освобождения.
После возложения венка Медведев вместе с членами делегации РФ почтили память павших солдат Красной армии минутой молчания.
Монумент был создан в 1946 году в память о советских солдатах, погибших при освобождении Кореи от японских оккупантов. Памятник высотой 30 метров расположен в центре столицы КНДР, в парке Моранбон. Он состоит из постамента с барельефами, изображающими эпизоды боевых действий Красной армии, и стелы, на вершине которой размещена красная звезда.
Медведев также возложил цветы к памятникам предыдущих руководителей КНДР — Ким Ир Сена и Ким Чен Ира.
Медведев прибыл в Пхеньян в среду. Он возглавляет делегацию «Единой России». Члены партии посещают КНДР по приглашению Центрального комитета Трудовой партии Кореи. 10 октября они примут участие в торжествах в честь 80-летия основания ТПК.
Ранее Медведев заявил, что «враги напрягаются» из-за его визита в КНДР.