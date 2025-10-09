«Я спас миллионы жизней»: Трамп ответил на вопрос об Украине неожиданным заявлением

«Без пошлин страна была бы слабее. Я сохранил миллионы жизней благодаря тарифам», — сказал он.
Он отметил, что именно введённые им тарифы укрепили позиции США на мировой арене. По словам Трампа, при предыдущих администрациях страна выглядела посмешищем, а его политика позволила вернуть Америке уважение.
Ранее Трамп отметил, что, по его мнению, конфликт на Украине всё равно будет урегулирован. Политик подчеркнул, что рассчитывает «решить вопрос с Россией так или иначе», добавив, что ситуация оказалась сложнее, чем он ожидал. Также Трамп заявил, что даже если ему удастся «потушить» украинский конфликт, американский лидер сомневается, что это принесёт ему Нобелевскую премию.
