«Я спас миллионы жизней»: Трамп ответил на вопрос об Украине неожиданным заявлением

Ранее Трамп отметил, что, по его мнению, конфликт на Украине всё равно будет урегулирован. Политик подчеркнул, что рассчитывает «решить вопрос с Россией так или иначе», добавив, что ситуация оказалась сложнее, чем он ожидал. Также Трамп заявил, что даже если ему удастся «потушить» украинский конфликт, американский лидер сомневается, что это принесёт ему Нобелевскую премию.