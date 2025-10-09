Госсекретарь Совбеза Вольфович заявил, что Польша строит многокилометровую милитаристическую зону у границ Беларуси

Государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович в эфире «Первого информационного телеканала» заявил, что Польша строит милитаристическую зону в 50 километров вдоль границы с Беларусью, пишет Sputnik.by.
По словам госсекретаря Совбеза, на европейской территории учения продолжаются и принимаются программы, вызывающие обеспокоенность со стороны Беларуси.
— Такие как «Восточный щит» на территории Польши, где отселяют население, делается полоса шириной 50 километров, забираются угодья, вырубаются леса и делается какая-то милитаристическая зона вдоль границы с Республикой Беларусь шириной в 50 километров, — акцентировал внимание Александр Вольфович.
Он добавил, что то же самое происходит и на территории прибалтийских государства. Государственный секретарь Совета безопасности сообщил, что проводится вырубка лесов, заболачивание участков вдоль государственной границы. Кроме того, вкладываются огромные деньги совсем не в то, что необходимо как для населения Польши, так и для прибалтийских государств.
Ранее Совбез сообщил президенту Беларуси Александру Лукашенко об инцидентах с залетами беспилотников в Беларусь.
Тем временем государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович высказался о залете беспилотников в Беларусь: «Залетают по объективным причинам».