Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Госсекретарь Совбеза Вольфович заявил, что Польша строит многокилометровую милитаристическую зону у границ Беларуси

Совбез: Польша строит милитаристическую зону в 50 км вдоль границы с Беларусью.

Источник: Комсомольская правда

Государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович в эфире «Первого информационного телеканала» заявил, что Польша строит милитаристическую зону в 50 километров вдоль границы с Беларусью, пишет Sputnik.by.

По словам госсекретаря Совбеза, на европейской территории учения продолжаются и принимаются программы, вызывающие обеспокоенность со стороны Беларуси.

— Такие как «Восточный щит» на территории Польши, где отселяют население, делается полоса шириной 50 километров, забираются угодья, вырубаются леса и делается какая-то милитаристическая зона вдоль границы с Республикой Беларусь шириной в 50 километров, — акцентировал внимание Александр Вольфович.

Он добавил, что то же самое происходит и на территории прибалтийских государства. Государственный секретарь Совета безопасности сообщил, что проводится вырубка лесов, заболачивание участков вдоль государственной границы. Кроме того, вкладываются огромные деньги совсем не в то, что необходимо как для населения Польши, так и для прибалтийских государств.

Ранее Совбез сообщил президенту Беларуси Александру Лукашенко об инцидентах с залетами беспилотников в Беларусь.

Тем временем государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович высказался о залете беспилотников в Беларусь: «Залетают по объективным причинам».

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше