Госсекретарь Совбеза Вольфович заявил, что Польша строит многокилометровую милитаристическую зону у границ Беларуси

Он добавил, что то же самое происходит и на территории прибалтийских государства. Государственный секретарь Совета безопасности сообщил, что проводится вырубка лесов, заболачивание участков вдоль государственной границы. Кроме того, вкладываются огромные деньги совсем не в то, что необходимо как для населения Польши, так и для прибалтийских государств.