Для начала импичмента Пашиняна не хватает двух подписей

В Армении для запуска процесса импичмента премьер-министра Никола Пашиняна собрано 34 голоса депутатов из 36 необходимых. Об этом сообщил глава оппозиционной фракции «Честь имею» Айк Мамиджанян в запрещённой социальной сети.

Источник: Life.ru

«Сегодня фракция “Армения” вернула бланк, необходимый для процесса выражения недоверия премьер-министру, с подписями всех 28 депутатов фракции. С 7 июня по настоящее время к процессу выражения недоверия премьер-министру присоединились 34 депутата», — написал Мамиджанян.

Для окончательного вынесения решения об импичменте потребуются голоса 54 депутатов из 101.

Оппозиция обвиняет Никола Пашиняна в невыполнении предвыборных программ и неспособности адекватно реагировать на вызовы. Также в числе претензий значатся потеря контроля над Карабахом, ухудшение отношений с ключевыми союзниками, международная изоляция, нарушения прав человека и откат от демократических принципов.

Ранее Никол Пашинян сообщил о намерении развивать отношения с Российской Федерацией, подчеркнув их первостепенное значение.

Самые значимые события без лишнего — в разделе «Главные новости» на Life.ru.

