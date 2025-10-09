От разведки до прямого удара: в НАТО обсуждают разрешение пилотам сбивать российские самолеты

По данным газеты Financial Times, страны НАТО ведут переговоры о размещении вооруженных беспилотников вдоль границы с Россией и ослабление ограничений для пилотов, позволяющее им открывать огонь по самолетам РФ.
Как заявили четыре официальных лица альянса, знакомые с ходом обсуждений, инициаторами дискуссий выступили государства, граничащие с Россией. Их поддержали Франция и Великобритания. С тех пор обсуждения расширились и теперь включают группу внутри альянса, состоящую из 32 государств-членов.
Согласно материалам, рассматривается возможность разместить разведывательные беспилотники для сбора информации о российской деятельности. Также предлагается снизить порог для принятия решений пилотами, патрулирующими восточную границу, что позволит им «нейтрализовывать российские угрозы», открывая огонь.
Один из чиновников отметил, что некоторые столицы выступают за более агрессивную позицию НАТО. В то же время другие союзники рекомендуют действовать осторожнее, учитывая риски прямой конфронтации с ядерной державой. Один дипломат подтвердил, что переговоры пока находятся на начальной стадии.
Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал истерию Запада в вопросе якобы возможного нападения РФ. Глава государства отметил, что подобные слухи не подкреплены какими-либо фактами, а у Москвы никогда не было планов нападать на страны НАТО и Европы.