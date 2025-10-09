Ричмонд
В Газе зафиксировали удары по анклаву после заключения сделки с Израилем

После заключения мирных соглашений между конфликтующими сторонами, израильские военные вновь нанесли удары по сектору Газа. Об этом в своем Telegram-канале сообщила служба гражданской обороны анклава, уточнив, что ЦАХАЛ атаковал северную часть региона, а также сам город Газа.

Источник: Life.ru

С момента вчерашнего объявления о достижении договорённости по предлагаемому перемирию, в различных районах, особенно на севере Газы, были слышны многочисленные взрывы.

В соответствии с условиями соглашения, заключённого между Израилем и ХАМАС по сектору Газа, ХАМАС берёт на себя ответственность за освобождение всех выживших заложников. Данное обязательство является частью первого этапа соглашения об урегулировании конфликта, подписанного в Египте. Кроме того, президент США Дональд Трамп проинформировал о возможности своего визита на Ближний Восток с 11 по 12 октября.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

