В Газе зафиксировали удары по анклаву после заключения сделки с Израилем

В соответствии с условиями соглашения, заключённого между Израилем и ХАМАС по сектору Газа, ХАМАС берёт на себя ответственность за освобождение всех выживших заложников. Данное обязательство является частью первого этапа соглашения об урегулировании конфликта, подписанного в Египте. Кроме того, президент США Дональд Трамп проинформировал о возможности своего визита на Ближний Восток с 11 по 12 октября.