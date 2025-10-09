Израиль сохранит контроль над 53% территории Газы в рамках плана Трампа

Ранее Дональд Трамп сообщил, что Израиль и ХАМАС подписали первую стадию соглашения по урегулированию конфликта в секторе Газа. Американский лидер заявил, что в ближайшее время будут освобождены все заложники, а израильские войска отойдут до согласованной линии. По словам Трампа, ближайшие двое суток станут решающими для достижения «долговременного и прочного мира» между сторонами.