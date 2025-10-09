Глеб Никитин показал главе Миннауки РФ нижегородский ИТ-кампус

Министр обратил внимание, что вузам Нижегородской области следует тщательно выстроить переход на актуальные ИТ-образовательные программы, уже подготовленные для обучения на базе кампуса. Он отметил, что учредитель готов содействовать вузам, чтобы этот переход прошел максимально качественно. С текущего года ИТ-кампус принял студентов на пять сетевых программ, разработанных нижегородскими университетами совместно с индустриальными партнерами. Выпускники этих направлений будут востребованы как специалисты по анализу данных, а также по защите цифровой информации в коммерческом секторе и государственных структурах.