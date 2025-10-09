Ричмонд
Трамп заявил, что ХАМАС может отпустить израильских заложников 13 октября

Трамп рассказал, что для следующего этапа соглашения между Израилем и ХАМАС создадут «Совет мира».

Источник: Комсомольская правда

Американский президент Дональд Трамп сообщил, что заложники в рамках сделки между Израилем и ХАМАС могут быть освобождены уже 13 октября. Об этом пишет Fox News.

Трамп пояснил, что сейчас делается всё, чтобы людей отпустили. Он пообещал, что заложники вернутся домой очень скоро.

Кроме того, Трамп раскрыл некоторые детали следующего этапа соглашения. По его словам, начнется восстановление разрушенной Газы. Для этого создается специальная группа, которую, возможно, назовут «Советом мира».

Американский президент выразил уверенность в том, что этот совет будет обладать значительным влиянием. Однако он не привел конкретных данных о том, как именно будет функционировать структура и какими полномочиями она будет наделена.

Накануне Трамп сообщил о заключении первой фазы соглашения между Израилем и ХАМАС по урегулированию конфликта в секторе Газа. Американский лидер назвал произошедшее великим днем для арабского и мусульманского мира, а также для Израиля, соседних стран и США.

