«Единая Россия» набирает слушателей в Высшую партийную школу

Региональное отделение ВПП «Единая Россия» открыла в Хабаровском крае Высшую партийную школу, которая должна стать «кузницей кадров» будущих политических лидеров. Прием заявок на участие осуществляется до 20 октября, сообщает информационное агентство «Хабаровский край сегодня».
Цель проекта —создать стартовую площадку для тех, кто хочет активно участвовать в развитии края и всей страны. Программа направлена также на укрепление кадрового резерва партии.
— Обучение в школе позволит будущим политикам получить необходимые знания, сформировать профессиональные связи и приобрести практические навыки. Все выпускники получат шанс войти в кадровый резерв партии, — подчеркнул секретарь регионального отделения партии Максим Иванов.
Высшая партийная школа представляет собой систему комплексного обучения, сочетающую теоретическое изучение основ политического управления с практической работой над реальными проектами и участием в региональной политической жизни.
В региональном отделении отмечают, что проект открыт для всех заинтересованных жителей региона, готовых совершенствоваться в сфере политики и способствовать развитию своего края.
Обучение бесплатное. Чтобы пройти отбор, необходимо заполнить документы по ссылке и отправить готовые файлы на почту vpsh.khabarovsk@mail.ru.