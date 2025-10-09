Стали известны бельгийские условия по замороженным активам РФ

Согласно представленному на недавнем саммите ЕС в Копенгагене документу, Бельгия настаивает на отказе от любых мер, которые могут трактоваться как конфискация имущества. Страны — члены союза должны предоставить юридически обязательные и строго исполняемые гарантии распределения всех текущих и потенциальных рисков как для клиринговой системы Euroclear, так и для самой Бельгии. Также бельгийский премьер потребовал заключения соглашения о немедленном погашении обязательств, если возникнет необходимость возврата активов Российской Федерации после заключения мирного договора.