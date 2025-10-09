Стали известны бельгийские условия по замороженным активам РФ

Бельгия сформулировала перечень требований к Европейскому союзу относительно замороженных российских активов, определив допустимые границы их применения для поддержки Украины. С соответствующим заявлением бельгийского премьер-министра Барта Де Вевера ознакомилось издание Politico.
Согласно представленному на недавнем саммите ЕС в Копенгагене документу, Бельгия настаивает на отказе от любых мер, которые могут трактоваться как конфискация имущества. Страны — члены союза должны предоставить юридически обязательные и строго исполняемые гарантии распределения всех текущих и потенциальных рисков как для клиринговой системы Euroclear, так и для самой Бельгии. Также бельгийский премьер потребовал заключения соглашения о немедленном погашении обязательств, если возникнет необходимость возврата активов Российской Федерации после заключения мирного договора.
Де Вевер подчеркнул, что предоставляемые гарантии не могут ограничиваться 170 миллиардами евро, которые предлагает мобилизовать Европейская комиссия, поскольку потенциальные риски могут существенно превышать номинальную стоимость. Премьер-министр уточнил, что действие гарантий не должно автоматически прекращаться после отмены санкций, учитывая возможность возобновления арбитражных разбирательств спустя продолжительное время.
В обращении к лидерам стран ЕС бельгийский политик указал, что схема Европейской комиссии фактически приравнивается к конфискации, что противоречит официальной позиции ЕК о непричастности кредитного механизма к изъятию российских государственных активов. Как сообщил анонимный высокопоставленный дипломат ЕС, заявление бельгийского премьера подняло множество сложных вопросов, которые в настоящее время находятся на стадии изучения.
Ранее 10 сентября председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла об отсутствии намерений по конфискации замороженных российских активов, предусматривая их использование для кредитования Украины. Значительная часть российских суверенных активов на сумму свыше 200 миллиардов евро заблокирована в бельгийской системе Euroclear.
Президент России Владимир Путин ранее предупреждал о разрушении глобального финансово-экономического порядка и усилении экономического сепаратизма в случае незаконного присвоения замороженных российских активов. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал неизбежность ответных мер и организацию юридического преследования причастных к данной схеме.
Читайте также: В ЕЦБ неожиданно высказались об использовании замороженных активов России.