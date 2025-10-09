Ричмонд
В Запорожской области из-за взрывов поврежден объект инфраструктуры

По информации украинских властей, в регионе начались перебои с электроснабжением.

Источник: Аргументы и факты

В подконтрольной ВСУ части Запорожской области в результате взрывов получил повреждения один из объектов инфраструктуры, сообщил в своем Telegram-канале назначенный Киевом глава военной администрации региона Иван Федоров.

По его словам, поврежден инфраструктурный объект на территории Запорожского района. Чиновник сообщил о зафиксированных в районе перебоях с электроснабжением.

По информации мониторинговых ресурсов, взрывы на контролируемой противником территории Запорожской области прогремели накануне вечером на фоне воздушной тревоги.

Напомним, накануне власти Днепропетровской области заявили о повреждении инфраструктуры на территории региона в результате взрывов.