В парламенте Армении почти готовы к запуску процедуры импичмента Пашиняна

Глава оппозиционной фракции «Честь имею» Айк Мамиджанян сообщил, что 34 депутата парламента Армении официально поддержали инициативу по импичменту премьер-министра Никола Пашиняна.
Мамиджанян уточнил, что фракция «Армения» вернула заполненный бланк для выражения недоверия премьер-министру с подписями всех своих 28 депутатов. С 7 июня текущего года к процессу выражения недоверия присоединились ещё 34 депутата.
Армянская оппозиция критикует Пашиняна за неспособность реализовать стратегию национальной безопасности, капитуляцию и потерю Карабаха. По их мнению, правительство не достигло соглашения об освобождении армянских военнопленных и лидеров карабахских армян, содержащихся в Азербайджане. Премьер-министра также обвиняют в нарушении территориальной целостности страны, проведении рискованной внешней политики с односторонними уступками и в срыве процесса международного признания геноцида армян.
Ранее у здания парламента Армении в центре Еревана несколько сотен человек провели акцию с требованием начать процесс импичмента в отношении премьер-министра страны Никола Пашиняна.