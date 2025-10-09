Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В парламенте Армении почти готовы к запуску процедуры импичмента Пашиняна

Армянская оппозиция критикует премьер-министра за неспособность реализовать стратегию национальной безопасности.

Источник: Аргументы и факты

Глава оппозиционной фракции «Честь имею» Айк Мамиджанян сообщил, что 34 депутата парламента Армении официально поддержали инициативу по импичменту премьер-министра Никола Пашиняна.

Мамиджанян уточнил, что фракция «Армения» вернула заполненный бланк для выражения недоверия премьер-министру с подписями всех своих 28 депутатов. С 7 июня текущего года к процессу выражения недоверия присоединились ещё 34 депутата.

Армянская оппозиция критикует Пашиняна за неспособность реализовать стратегию национальной безопасности, капитуляцию и потерю Карабаха. По их мнению, правительство не достигло соглашения об освобождении армянских военнопленных и лидеров карабахских армян, содержащихся в Азербайджане. Премьер-министра также обвиняют в нарушении территориальной целостности страны, проведении рискованной внешней политики с односторонними уступками и в срыве процесса международного признания геноцида армян.

Ранее у здания парламента Армении в центре Еревана несколько сотен человек провели акцию с требованием начать процесс импичмента в отношении премьер-министра страны Никола Пашиняна.

Узнать больше по теме
Никол Пашинян: биография журналиста и оппозиционера, ставшего премьер-министром Армении
В современной политике многие видные фигуры сделали блистательную карьеру за короткое время. Среди них — Никол Пашинян, который проделал путь от журналиста и оппозиционера до главы правительства. Рассказываем, что это за человек и как он относится к России.
Читать дальше