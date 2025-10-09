Губернатор поздравил жителей Кубани с 82-й годовщиной освобождения региона

«Гитлеровцы уничтожали наши заводы, фабрики, жгли станицы и хутора. Но наши предки выстояли, сдержали натиск и дальнейшее продвижение врага. Навсегда увековечены в истории высадка десанта Цезаря Куникова на Малой Земле, легендарные “ночные ведьмы”, прорыв Голубой линии в Крымском районе, оборона Туапсе, Анапы и многие другие яркие эпизоды освобождения края. Преклоняемся перед подвигом солдат, офицеров, мирных жителей, кто не жалея себя защитил наш дом», — поделился Вениамин Кондратьев.