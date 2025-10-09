Губернатор поздравил жителей Кубани с 82-й годовщиной освобождения региона

Вениамин Кондратьев поздравил жителей Кубани с 82-й годовщиной освобождения Краснодарского края, об этом губернатор написал в своем Telegram-канале.
Губернатор напомнил, что Битва за Кавказ завершилась 9 октября 1943 года. Тогда остатки вражеских сил были окончательно выбиты с территории края. Жители региона столкнулись со всеми ужасами фашистского режима — были расстреляны, повешены, замучены 52 тысячи мирных граждан, свыше 30 тысяч человек угнаны в плен.
«Гитлеровцы уничтожали наши заводы, фабрики, жгли станицы и хутора. Но наши предки выстояли, сдержали натиск и дальнейшее продвижение врага. Навсегда увековечены в истории высадка десанта Цезаря Куникова на Малой Земле, легендарные “ночные ведьмы”, прорыв Голубой линии в Крымском районе, оборона Туапсе, Анапы и многие другие яркие эпизоды освобождения края. Преклоняемся перед подвигом солдат, офицеров, мирных жителей, кто не жалея себя защитил наш дом», — поделился Вениамин Кондратьев.
После 900-дневной обороны Ленинграда битва за Кавказ стала вторым по продолжительности сражением Великой Отечественной войны (442 дня).