В НАТО обсудили более агрессивный ответ России

В сентябре в воздушном пространстве нескольких стран НАТО были обнаружены неопознанные беспилотники. 10 сентября Польша заявила, что «огромное количество российских дронов» вошло в ее воздушное пространство. 22 и 25 сентября о дронах над своей территорией сообщила Дания. 22 сентября беспилотники также наблюдались над территорией Норвегии. Из-за этого свою работу приостановил аэропорт в Осло. Эстония заявила, что российские истребители МиГ-31 в сентябре влетели в ее воздушное пространство.