В 2026 году резервный фонд Прикамья составит 9 миллиардов рублей

В проекте бюджета Пермского края на 2026 год предусмотрено 9 млрд рублей в резервный фонд. На 2027 и 2028 годы заложены меньшие суммы — по 1,29 млрд рублей ежегодно. Эти цифры указаны в пояснительной записке к документу.
Резервный фонд используется для покрытия незапланированных расходов, в том числе на устранение последствий чрезвычайных ситуаций и проведение аварийно-восстановительных работ.
Отметим, что в 2025 году в краевом бюджете на такие нужды изначально было заложено 13,12 млрд рублей.
Ранее «КП-Пермь» писала, что краевой парламент рассмотрит поправки в бюджет Прикамья на 2026 год и плановый период 2027—2028 годов в части наблюдения за состоянием окружающей среды в Кизеловском угольном бассейне (КУБ). Наблюдение проведут в зоне негативного воздействия изливов кислых шахтных вод.