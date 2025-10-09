В 2026 году резервный фонд Прикамья составит 9 миллиардов рублей

В проекте бюджета Пермского края на 2026 год предусмотрено 9 млрд рублей в резервный фонд. На 2027 и 2028 годы заложены меньшие суммы — по 1,29 млрд рублей ежегодно. Эти цифры указаны в пояснительной записке к документу.