Кремль оптимистично настроен по поводу встречи Путина и Алиева

На 9 октября назначена полноформатная встреча президентов России и Азербайджана, она пройдет в Душанбе, где Путин находится с государственным визитом и примет участие в саммите Содружества Независимых Государств (СНГ). Встреча станет первой с октября 2024 года — та также прошла на полях заседания Совета глав государств — участников СНГ. Кроме того, руководители двух стран, как указывал российский президент, смогли обменяться «одним-двумя словами» в кулуарах саммита Шанхайской организации сотрудничества в китайском Тяньцзине.