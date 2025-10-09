Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кремль оптимистично настроен по поводу встречи Путина и Алиева

ДУШАНБЕ, 9 октября. /ТАСС/. Настрой российской стороны в преддверии встречи лидеров РФ и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева исполнен оптимизма — президенты смогут обсудить все накопившиеся проблемы в отношениях. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Источник: РИА "Новости"

«Сейчас мы говорим о государственном визите Путина в Таджикистан. У нас очень обширная повестка дня. Отдельно, конечно, вопрос российско-азербайджанских отношений», — сказал он.

«Достигнута договоренность о том, что два президента сегодня встретятся. Посмотрим на результаты этой встречи. Мы в данном случае оптимисты. Рассчитываем, что президенты обсудят нынешнее состояние наших двусторонних отношений и проговорят те проблемные моменты, которые есть», — уточнил представитель Кремля.

Он отметил, что состоявшийся 7 октября у Путина и Алиева телефонный разговор был «хороший, позитивный, конструктивный», а договоренность о предстоящей встрече была достигнута в том числе и во время той беседы.

Алиев позвонил Путину в день его рождения, чтобы тепло поздравить российского лидера. Разговор стал первым после более чем полугодового отсутствия личных контактов.

На 9 октября назначена полноформатная встреча президентов России и Азербайджана, она пройдет в Душанбе, где Путин находится с государственным визитом и примет участие в саммите Содружества Независимых Государств (СНГ). Встреча станет первой с октября 2024 года — та также прошла на полях заседания Совета глав государств — участников СНГ. Кроме того, руководители двух стран, как указывал российский президент, смогли обменяться «одним-двумя словами» в кулуарах саммита Шанхайской организации сотрудничества в китайском Тяньцзине.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше