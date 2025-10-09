Кремль оптимистично настроен по поводу встречи Путина и Алиева

«Сейчас мы говорим о государственном визите Путина в Таджикистан. У нас очень обширная повестка дня. Отдельно, конечно, вопрос российско-азербайджанских отношений», — сказал он.
«Достигнута договоренность о том, что два президента сегодня встретятся. Посмотрим на результаты этой встречи. Мы в данном случае оптимисты. Рассчитываем, что президенты обсудят нынешнее состояние наших двусторонних отношений и проговорят те проблемные моменты, которые есть», — уточнил представитель Кремля.
Он отметил, что состоявшийся 7 октября у Путина и Алиева телефонный разговор был «хороший, позитивный, конструктивный», а договоренность о предстоящей встрече была достигнута в том числе и во время той беседы.
Алиев позвонил Путину в день его рождения, чтобы тепло поздравить российского лидера. Разговор стал первым после более чем полугодового отсутствия личных контактов.
На 9 октября назначена полноформатная встреча президентов России и Азербайджана, она пройдет в Душанбе, где Путин находится с государственным визитом и примет участие в саммите Содружества Независимых Государств (СНГ). Встреча станет первой с октября 2024 года — та также прошла на полях заседания Совета глав государств — участников СНГ. Кроме того, руководители двух стран, как указывал российский президент, смогли обменяться «одним-двумя словами» в кулуарах саммита Шанхайской организации сотрудничества в китайском Тяньцзине.