Лукашенко 9−10 октября совершит рабочий визит в Таджикистан для участия в саммите СНГ

На рассмотрение глав государств Содружества будет вынесено порядка двух десятков вопросов. Накануне предстоящего в следующем году 35-летия Организации планируется рассмотреть ряд инициатив по укреплению ее международного позиционирования, в частности о создании формата «СНГ плюс» и предоставлении Шанхайской организации сотрудничества статуса наблюдателя при СНГ.