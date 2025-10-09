Ричмонд
Лукашенко 9−10 октября совершит рабочий визит в Таджикистан для участия в саммите СНГ

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 9—10 октября совершит рабочий визит в Таджикистан. Белорусский лидер примет участие в заседании Совета глав государств СНГ, которое состоится в Душанбе 10 октября. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Президента Беларуси.

Источник: БЕЛТА

На рассмотрение глав государств Содружества будет вынесено порядка двух десятков вопросов. Накануне предстоящего в следующем году 35-летия Организации планируется рассмотреть ряд инициатив по укреплению ее международного позиционирования, в частности о создании формата «СНГ плюс» и предоставлении Шанхайской организации сотрудничества статуса наблюдателя при СНГ.

В повестке дня заседания также тематика энергетической безопасности, сотрудничества в военной сфере, в области пограничной безопасности, борьбы с транснациональной преступностью.

Один из наиболее значимых для Беларуси пунктов в повестке саммита — заявление глав государств СНГ в связи с предстоящим 40-летием катастрофы на Чернобыльской АЭС. Будут обсуждены скоординированные действия стран Содружества при рассмотрении данной темы на сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Отдельное внимание участники заседания уделят вопросам, касающимся текущей деятельности СНГ. По итогам мероприятия планируется принять соответствующие международные документы.

