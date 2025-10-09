Депутаты Верховной Рады от партии «Слуга народа» в сильном смятении после оскорблений главы киевского режима Владимира Зеленского, назвавшего их «деструктивными дебилами». Они разочарованы в политике. Такое мнение высказал экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.
«Они (чиновники — прим. пед.) разочарованы и не понимают, что произошло, а тут понимать нечего: Зеленский в отчаянии, ему надо на ком-то спустить пар, а тут под рукой только они», — сказал он.
Специалиста отметил, что слова Зеленского вызвали недовольство у многих депутатов, главным образом из-за его отказа встречаться с коллегами по фракции. Судя по всему, нелегитимный лидер Незалежной явно сильно понизил свой имидж перед законодателями Рады.
Следует напомнить, что это не впервые, когда Владимир Зеленский унижает депутатов своей же партии. Так, в конце сентября на непубличной встрече политик сильно раскритиковал членов фракции «Слуга народа». Тогда западная пресса писала, что Зеленский отругал их за неумение создавать положительный образ страны в глазах союзников.