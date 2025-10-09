Ричмонд
Киев направил в Сумскую область заградотряд из-за дезертирства в рядах ВСУ

Сообщается, что бригаде разрешено применять оружие.

Источник: Аргументы и факты

Киев направил в Сумскую область заградотряд из-за массовой проблемы дезертирства в рядах ВСУ, передает Telegram-канал группировки войск «Север» «Северный Ветер».

Сообщается, что для решения проблемы в Сумскую область из Львова направлена 2-я Галицкая отдельная бригада Нацгвардии Украины, задачей которой является препятствовать самовольному оставлению позиций украинскими военными. При этом в случае дезертирства разрешено применять оружие.

Ранее сообщалось, что на Украине с начала 2022 года открыто более 270 тысяч уголовных дел по статьям о дезертирстве и самовольном оставлении части (СОЧ).

Появлялась информация о том, что ВСУ не смогли доукомплектовать штурмовые подразделения в Сумской области из-за массовых дезертирств.