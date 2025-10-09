Кремль оптимистично настроен по поводу встречи Путина и Алиева

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в четверг, 9 октября, сообщил, что настрой российской стороны перед встречей лидеров РФ и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева исполнен оптимизма. По его словам, президенты смогут обсудить все накопившиеся вопросы в двусторонних отношениях.
— Достигнута договоренность о том, что два президента сегодня встретятся. Посмотрим на результаты этой встречи. Мы в данном случае оптимисты. Рассчитываем, что президенты обсудят нынешнее состояние наших двусторонних отношений и проговорят те проблемные моменты, которые есть, — уточнил представитель Кремля.
Он отметил, что встреча состоится в рамках государственного визита Путина в Таджикистан, где российский лидер будет работать по обширной повестке дня. В частности, отдельно обсуждается вопрос российско-азербайджанских отношений.
Песков добавил, что ранее состоявшийся телефонный разговор Путина и Алиева прошел в позитивном и конструктивном ключе, а договоренность о предстоящей встрече была достигнута в том числе во время той беседы, передает ТАСС.
Путин 8 октября прибыл в Республику Таджикистан с государственным визитом. В рабочую программу включено участие во втором саммите «Центральная Азия — Россия» и заседание Совета глав государств СНГ.