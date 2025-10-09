В Башкирии изменят правила приватизации госимущества

Депутаты Госсобрания Башкортостана в конце октября примут поправки в закон о порядке продажи государственных объектов недвижимости.
Изменения коснутся порядка приватизации государственного имущества, сообщили в парламенте.
Напомним, с 2024 года в республике действует новый способ приватизации для недопущения разбазаривания государственного имущества — когда оно долго не продается на аукционах, попадает на специальный этап — продажу по минимально допустимой цене.
Кроме того, предлагается обозначить время, в течение которого претендент может отозвать свою заявку: не позднее чем за пять дней до окончания срока приема заявок.
«Это позволит нам достичь прозрачности и последовательности процедуры приватизации, обеспечить допуск к ней добросовестных участников, действительно заинтересованных в сделке», — отметил спикер парламента Константин Толкачев.
Прежде, когда аукционы проваливались, имущество продавалось фактически без ограничения цены, это приводило к ситуации, когда покупатели могли предлагать рекордно низкую стоимость, например, условно десять рублей.
«Такой механизм ставил под угрозу сохранность госимущества. Новый способ приватизации позволил нам установить порог, ниже которого опускать цену нельзя. Это главное. Сейчас мы дорабатываем частности, чтобы торги проходили гладко в интересах всех заинтересованных сторон», — добавил Константин Толкачев.