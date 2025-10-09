Ричмонд
Песков рассказал о встрече Путина и Алиева после разговора по телефону

Песков отметил, что Путин и Алиев провели телефонную беседу 7 октября.

Источник: Комсомольская правда

Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев договорились провести встречу после конструктивного телефонного разговора, состоявшегося 7 октября. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он уточнил, что атмосфера переговоров была доброжелательной.

«Сейчас мы говорим о государственном визите Путина в Таджикистан. У нас очень обширная повестка дня. Отдельно, конечно, вопрос российско-азербайджанских отношений», — сказал он.

Как отметил пресс-секретарь российского президента, лидеры выразили готовность продолжать диалог на высшем уровне, чтобы укреплять сотрудничество между двумя странами.

Напомним, что 8 октября Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Таджикистан. Сейчас президент проводит встречу с главой республики Эмомали Рахмоном. Там же политик намерен провести ряд переговоров с иностранными лидерами.

