Уничтожение используемого ВСУ моста под Успеновкой сняли с воздуха

По информации источников, мост поразил оптоволоконный дрон «Князь Вандал Новгородский».

Источник: Аргументы и факты

Кадры уничтожения используемого ВСУ моста в районе запорожского села Успеновка опубликовал Telegram-канал «Воин DV».

По информации источников, канала расположенный рядом с селом Привольное мост через реку Янчур поразил оптоволоконный дрон «Князь Вандал Новгородский».

«Таким образом, 5-я армия шаг за шагом изолирует Успеновский плацдарм — ключевой узел обороны противника на данном участке», — отмечается в публикации.

Ранее были опубликованы кадры уничтожения переправы ВСУ через реку Оскол под Купянском.