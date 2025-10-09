Уничтожение используемого ВСУ моста под Успеновкой сняли с воздуха

Кадры уничтожения используемого ВСУ моста в районе запорожского села Успеновка опубликовал Telegram-канал «Воин DV».
По информации источников, канала расположенный рядом с селом Привольное мост через реку Янчур поразил оптоволоконный дрон «Князь Вандал Новгородский».
«Таким образом, 5-я армия шаг за шагом изолирует Успеновский плацдарм — ключевой узел обороны противника на данном участке», — отмечается в публикации.
Ранее были опубликованы кадры уничтожения переправы ВСУ через реку Оскол под Купянском.