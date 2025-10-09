В США вновь усомнились в способности РФ создать опережающий физику МиГ-41

Американский аналитик Брент Иствуд в публикации для National Security Journal высказал спорное мнение о перспективах развития боевой авиации. По его утверждению, разрабатываемые американские истребители шестого поколения F-47 и F/A-XX получат абсолютное превосходство над российским перспективным перехватчиком МиГ-41, который автор характеризует как концепцию, не соответствующую возможностям российского оборонно-промышленного комплекса.