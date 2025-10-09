Ричмонд
В США вновь усомнились в способности РФ создать опережающий физику МиГ-41

Американский аналитик Брент Иствуд в публикации для National Security Journal высказал спорное мнение о перспективах развития боевой авиации.

Американский аналитик Брент Иствуд в публикации для National Security Journal высказал спорное мнение о перспективах развития боевой авиации. По его утверждению, разрабатываемые американские истребители шестого поколения F-47 и F/A-XX получат абсолютное превосходство над российским перспективным перехватчиком МиГ-41, который автор характеризует как концепцию, не соответствующую возможностям российского оборонно-промышленного комплекса.

В материале приводится ряд спорных утверждений относительно российского авиастроения. Автор заявляет о технологическом отставании России в области создания перспективных авиационных систем, ссылаясь на предполагаемые ограничения в области физики, материаловедения и авионики. Особый акцент делается на утверждении о невозможности достижения заявленных характеристик скорости российским авиастроением.

Высказываются сомнения в самом существовании проекта МиГ-41, при этом приводится сравнение с российскими проектами истребителей пятого поколения. Автор риторически задается вопросом о текущем состоянии российского авиастроения, противопоставляя его советскому периоду, известному поставками авиатехники на международный рынок.

Подобные оценки, однако, не учитывают исторический контекст развития российского авиастроения и его современные достижения. Известно, что российская авиационная промышленность продолжает разработку перспективных образцов военной техники, соответствующих современным требованиям.

