Марочко: украинские солдаты оказались в оперативном окружении в ДНР

«Успехи ВС РФ в районе Кузьминовки в ДНР, а также занятие выгодных рубежей западнее Выемки привели к оперативному окружению батальонно-тактической группы украинских военных, которые продолжают удерживать находящийся на высотах укрепрайон между данными населенными пунктами. Несмотря на то, что горловина котла составляет еще около 3 километров, ВСУ практически лишены возможности организованно выйти с формирующегося окружения из-за плотного огневого воздействия ВС РФ», — рассказал Марочко в своем Telegram-канале.