Лукашенко отправится в Таджикистан с рабочим визитом на саммит СНГ

Президент Беларуси Александр Лукашенко отправится в Таджикистан с рабочим визитом 9 — 10 октября на саммит СНГ. Об этом проинформировали в телеграм-канале «Пул Первого».
«Президент полетит в Душанбе. На 9−10 октября у Александра Лукашенко намечен рабочий визит в Таджикистан», — говорится в сообщении.
В телеграм-канале уточнили, что глава государства примет участие в заседании Совета глав государств СНГ, которое состоится в пятницу, 10 октября. На рассмотрение глав государств будут вынесены около двух десятков вопросов.
Кроме того, накануне предстоящего в 2026 году 35-летия организации также планируется рассмотреть ряд инициатив, касающихся укрепления ее международного позиционирования. Речь идет про создание формата «СНГ плюс», предоставление Шанхайской организации сотрудничества статуса наблюдателя при СНГ.
В повестке заседания будет и тематика сотрудничества в военной сфере, энергетической безопасности, в области пограничной безопасности, борьбы с транснациональной преступностью. В телеграм-канале акцентировали внимание на том, что один из наиболее значимых для Беларуси пунктов в повестке саммита — это заявление глав государств СНГ в связи с предстоящим 40-летием катастрофы на Чернобыльской АЭС.
«Будут обсуждены скоординированные действия стран Содружества при рассмотрении данной темы на сессии Генеральной Ассамблеи ООН», — сказано в сообщении.
Также отдельное внимание участники заседания уделят вопросам, которые касаются текущей деятельности организации. По итогам мероприятия будут приняты, как планируется, соответствующие международные документы.
Ранее государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович заявил, что Польша строит многокилометровую милитаристическую зону у границ Беларуси.
Тем временем врачи назвали главные симптомы вирусов, которыми осенью 2025 болеют белорусы: новый штамм коронавируса «Стратус» с охриплостью, РСВ с лающим кашлем, аденовирус с сильным конъюнктивитом.
А еще мы собрали информацию про сельскохозяйственные ярмарки в Минске осенью 2025: собрали полный список адресов и время работы сельскохозяйственных ярмарок в Минске.