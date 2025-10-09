Лукашенко отправится в Таджикистан с рабочим визитом на саммит СНГ

В повестке заседания будет и тематика сотрудничества в военной сфере, энергетической безопасности, в области пограничной безопасности, борьбы с транснациональной преступностью. В телеграм-канале акцентировали внимание на том, что один из наиболее значимых для Беларуси пунктов в повестке саммита — это заявление глав государств СНГ в связи с предстоящим 40-летием катастрофы на Чернобыльской АЭС.