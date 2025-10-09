Песков: Москва с оптимизмом смотрит на переговоры Путина и Алиева

Путин проведет переговоры с Алиевым.
Москва с оптимизмом смотрит на предстоящие переговоры президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева, которые состоятся сегодня, 9 октября. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Достигнута договоренность о том, что два президента сегодня встретятся. Посмотрим на результаты этой встречи. Мы в данном случае оптимисты», — сказал он. По словам Пескова, отдельное внимание на переговорах будет уделено российско-азербайджанским отношениям.
Пресс-секретарь напомнил, что договоренность о сегодняшних переговорах была достигнута в ходе недавнего телефонного разговора Путина и Алиева, состоявшегося 7 октября. По его словам, беседа лидеров тогда прошла в позитивном и конструктивном ключе, стороны подтвердили обоюдный настрой на развитие сотрудничества.
Еще 7 октября Алиев позвонил Путину, чтобы поздравить его с днем рождения. В ходе телефонного разговора лидеры также обсудили перспективы развития двусторонних отношений между Россией и Азербайджаном.
Ранее Путин прибыл в Таджикистан с трехдневным визитом. Во время прохода по красной дорожке лидеры двух стран пожали друг другу руки. Глава РФ пробудет в Таджикистане три дня — с 8 по 10 октября.