С инициативой против дипфейков выступил сенатор от Крыма Сергей Карякин. Об этом сообщает пресс-служба правительства Республики Крым.
На 597-м пленарном заседании Совета Федерации РФ Сергей Карякин озвучил инициативу о запрете дипфейков. Сенатор от Крыма разработал законопроект, в котором прописаны механизмы блокировки материалов с дезинформацией. В документе есть пояснение термина «дипфейков» — синтетические аудиовизуальные материалы. Кроме этого, там закреплены ключевые положения о запрете на создание и распространение лжематериалов без согласия персон, а также обозначены меры по оперативному удалению дипфейков. Законопроект определяет введение административной и уголовной ответственности за преступления.
«На данный момент дипфейки используются очень широко. Зачастую злоумышленники прибегают к ним в противоправных целях, таких как телефонное мошенничество, дезинформация населения, создание ложной повестки от имени органов власти», — пояснил он актуальность инициативы.
Ранее мы писали, что против Сергея Аксенова было создано три дипфейка с начала года. Они касались тем межнациональных отношений и вводимых ограничениях в регионе.