Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

С инициативой против дипфейков выступил сенатор от Крыма Сергей Карякин

На законодательном уровне будут введены механизмы блокировки материалов с дезинформацией.

С инициативой против дипфейков выступил сенатор от Крыма Сергей Карякин. Об этом сообщает пресс-служба правительства Республики Крым.

На 597-м пленарном заседании Совета Федерации РФ Сергей Карякин озвучил инициативу о запрете дипфейков. Сенатор от Крыма разработал законопроект, в котором прописаны механизмы блокировки материалов с дезинформацией. В документе есть пояснение термина «дипфейков» — синтетические аудиовизуальные материалы. Кроме этого, там закреплены ключевые положения о запрете на создание и распространение лжематериалов без согласия персон, а также обозначены меры по оперативному удалению дипфейков. Законопроект определяет введение административной и уголовной ответственности за преступления.

«На данный момент дипфейки используются очень широко. Зачастую злоумышленники прибегают к ним в противоправных целях, таких как телефонное мошенничество, дезинформация населения, создание ложной повестки от имени органов власти», — пояснил он актуальность инициативы.

Ранее мы писали, что против Сергея Аксенова было создано три дипфейка с начала года. Они касались тем межнациональных отношений и вводимых ограничениях в регионе.

Узнать больше по теме
Сергей Аксенов: биография и жизненный путь главы Крыма
В сентябре 2024 года политика избрали на пост главы Республики Крым третий раз подряд. Собрали основное из биографии Сергея Аксенова: информацию о его детстве, карьере и работе на должности главы Крыма.
Читать дальше