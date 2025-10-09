С инициативой против дипфейков выступил сенатор от Крыма Сергей Карякин

На 597-м пленарном заседании Совета Федерации РФ Сергей Карякин озвучил инициативу о запрете дипфейков. Сенатор от Крыма разработал законопроект, в котором прописаны механизмы блокировки материалов с дезинформацией. В документе есть пояснение термина «дипфейков» — синтетические аудиовизуальные материалы. Кроме этого, там закреплены ключевые положения о запрете на создание и распространение лжематериалов без согласия персон, а также обозначены меры по оперативному удалению дипфейков. Законопроект определяет введение административной и уголовной ответственности за преступления.