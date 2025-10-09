В «Росатоме» оценили вероятность ядерной угрозы на ЗАЭС

Ранее Рафаэль Гросси заявил, что обсуждает с властями России и Украины предложения по восстановлению подачи электроэнергии на Запорожскую атомную электростанцию. По его словам, ситуация с ядерной безопасностью на объекте остаётся нестабильной, несмотря на отсутствие непосредственной угрозы.