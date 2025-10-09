Власти Татарстана закрывают торговое представительство в Вашингтоне

Кабмин Татарстана принял решение о ликвидации постоянного представительства республики в Вашингтоне. Соответствующий документ был опубликован на официальном портале правовой информации и подписан премьер-министром региона Алексеем Песошиным.
«Признать утратившим силу постановление кабинета министров республики “О постоянном представительстве Татарстана при торгпредстве России в городе Вашингтоне, Соединенные Штаты Америки”, — указано в постановлении.
Представительство региона в столице США было создано еще в 1994 году. В июле стало известно, что кабмин Татарстана рассматривает возможность упразднения подобных учреждений в Китае, Беларуси и Швейцарии. Минпромторг республики тогда отметил, что это лишь формальная процедура, и работа представительств будет продолжена.
Позже в кабмине Татарстана утвердили новые положения, регулирующие работу торгово-экономических представителей. В связи с этим нормативные акты, касающиеся деятельности торгпредств, начали приводить в соответствие с новыми требованиями.
Напомним, Татарстан планирует открыть свои представительства в Индии и Иране. Об этом сообщил заместитель министра промышленности и торговли РТ Герман Лернер.