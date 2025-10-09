Власти Татарстана закрывают торговое представительство в Вашингтоне

Представительство региона в столице США было создано еще в 1994 году. В июле стало известно, что кабмин Татарстана рассматривает возможность упразднения подобных учреждений в Китае, Беларуси и Швейцарии. Минпромторг республики тогда отметил, что это лишь формальная процедура, и работа представительств будет продолжена.