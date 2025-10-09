Финский политик Мема раскритиковал ответ Зеленского на предложение Путина

Член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема раскритиковал ответ Владимира Зеленского на предложение Владимира Путина о проведении мирных переговоров в Москве для завершения конфликта на Украине.
«Вместо того чтобы пойти на встречу и выслушать предложения России, Зеленский угрожает нападением на Москву. Становится все более очевидным, что Украина предпочитает отказаться от дипломатического пути решения. Если бы я был на месте Зеленского, я бы, по крайней мере, постарался выслушать, что Россия готова предложить для завершения конфликта», — отмечается в публикации.
Путин, выступая перед журналистами по итогам визита в Китай в сентябре, заявил, что если Зеленский готов к встрече, то пусть приезжает в Москву. Российский лидер также назвал Зеленского «действующим главой администрации» Украины, подчеркнув, что его президентские полномочия истекли.
Зеленский, в свою очередь, отказался от поездки в российскую столицу, ссылаясь на невозможность визита. При этом он заявил, что «готов к встрече» и «в любом формате».