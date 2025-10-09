Начальника УМВД Челябинска Меньшенина временно отстранили от должности

«Назначена служебная проверка для объективной оценки ситуации, на период проверки должностное лицо отстранено от исполнения обязанностей», — прокомментировали в региональном Главке МВД, где и инициировали проверку.
На время отсутствия Меньшенина временно руководить городским УМВД будет Михаил Власов.
Решение принято на фоне задержаний бывшего заместителя начальника ГАИ города Олега Жиляева по делу о получении взятки и превышении полномочий, экс-руководителя этой же структуры Александра Гайде.
Меньшенин начал службу в органах внутренних дел в 1999 году курсантом Челябинского юридического института МВД. В 2003 году поступил на службу в УВД Ленинского района Челябинска оперуполномоченным отдела уголовного розыска. Через шесть лет возглавил уголовный розыск отдела милиции № 1, еще через два года перешел в областное управление МВД, где работал на руководящих должностях, в частности, с 2017 был заместителем начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции. Возглавил челябинское управление МВД в августе 2022 года.