Начальника УМВД Челябинска Меньшенина временно отстранили от должности

Начальника УМВД по Челябинску Андрея Меньшенина временно отстранили от должности, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Назначена служебная проверка для объективной оценки ситуации, на период проверки должностное лицо отстранено от исполнения обязанностей», — прокомментировали в региональном Главке МВД, где и инициировали проверку.

На время отсутствия Меньшенина временно руководить городским УМВД будет Михаил Власов.

Решение принято на фоне задержаний бывшего заместителя начальника ГАИ города Олега Жиляева по делу о получении взятки и превышении полномочий, экс-руководителя этой же структуры Александра Гайде.

Меньшенин начал службу в органах внутренних дел в 1999 году курсантом Челябинского юридического института МВД. В 2003 году поступил на службу в УВД Ленинского района Челябинска оперуполномоченным отдела уголовного розыска. Через шесть лет возглавил уголовный розыск отдела милиции № 1, еще через два года перешел в областное управление МВД, где работал на руководящих должностях, в частности, с 2017 был заместителем начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции. Возглавил челябинское управление МВД в августе 2022 года.