Глава Екатеринбурга Орлов раскрыл, пойдет ли он на новый мэрский срок

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов рассказал, что надеется пойти на новый срок в качестве главы города. Об этом он рассказал в разговоре с журналистами.

Источник: ЕАН

«Нравится или не нравится, но кто-то должен этим заниматься. Я люблю свою работу», — отметил градоначальник.

Глава города также напомнил, что по новому законодательству, губернатор должен внести кандидатуры на пост главы столицы субъекта РФ на рассмотрение в гордуму.

«Если губернатор посчитает нужным внести мою кандидатуру, а депутаты поддержат, то готов работать дальше. Очень много планов», — заявил Орлов.

Мэр перечислил достижения, которые реализованы в период его работы на посту главы Екатеринбурга, и которыми он гордится. Это проведение транспортной реформы, благоустройство набережной и общественных пространств, строительство школ, обновление парка общественного транспорта.

Алексей Орлов возглавляет Екатеринбург почти 5 лет. В феврале 2026 года его полномочия истекают.