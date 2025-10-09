Казахстан войдет в Конвенцию Совета Европы после 20 лет отказов

Генпрокуратура активно развивает международные связи. С 1991 года Казахстан подписал 83 соглашения с 38 странами. Девять из них в прошлом году — с Перу, Марокко, Катаром и Кипром. Особо важным названо соглашение с Марокко, которое поможет перекрыть каналы перемещения преступников между Африкой и Европой. В этом году подписан договор с Сингапуром, что упростит возврат незаконно выведенных активов.