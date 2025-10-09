Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Казахстан войдет в Конвенцию Совета Европы после 20 лет отказов

Казахстан добился важного прорыва в международном сотрудничестве. После 20 лет попыток страна присоединилась к Конвенции Совета Европы об оказании правовой помощи по уголовным делам. Об этом сообщила Генеральная прокуратура.

Источник: Курсив

Ранее Казахстан четыре раза подавал заявку на вступление, но получал отказы из-за возражений некоторых стран.

Получение приглашения на присоединение к Конвенции — это результат многолетней кропотливой работы казахстанских прокуроров и дипломатов и свидетельство доверия к уголовно-правовой системе Казахстана и принципу верховенства права.

пояснили в пресс-службе

Теперь казахстанские органы смогут эффективнее сотрудничать с 46 европейскими странами.

Генпрокуратура активно развивает международные связи. С 1991 года Казахстан подписал 83 соглашения с 38 странами. Девять из них в прошлом году — с Перу, Марокко, Катаром и Кипром. Особо важным названо соглашение с Марокко, которое поможет перекрыть каналы перемещения преступников между Африкой и Европой. В этом году подписан договор с Сингапуром, что упростит возврат незаконно выведенных активов.