ВСУ отправили бойца на позицию, чтобы убедиться в его небоеспособности

Пленный боец ВСУ Андрей Заставский рассказал, что командование отправило его на передовую позицию, чтобы убедиться в его негодности к военной службе. Видео с рассказом пленного украинца обнародовало Минобороны России.
Пленный заявил, что он дважды не прошел медкомиссию из-за двух металлических пластин в ноге и переломанной грудной клетки, однако на третий раз его все же мобилизовали.
По словам украинца, он добивался дообследования по ноге, однако командование ВСУ решило все же отправить его на позицию, чтобы понять, действительно ли он не может участвовать в боевых действиях.
Командиры убедили мобилизованного, что его пошлют на вторую линию обороны, где бои не идут. После его обещали отправить в госпиталь на дообследование. В действительности же военнослужащий оказался на передовой позиции. Там Заставский не спал трое суток. От усталости солдат заснул, а проснувшись, увидел перед собой людей с автоматами. Оказалось, что это были бойцы ВС РФ, которые взяли его в плен.
