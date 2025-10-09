ВСУ отправили бойца на позицию, чтобы убедиться в его небоеспособности

Командиры убедили мобилизованного, что его пошлют на вторую линию обороны, где бои не идут. После его обещали отправить в госпиталь на дообследование. В действительности же военнослужащий оказался на передовой позиции. Там Заставский не спал трое суток. От усталости солдат заснул, а проснувшись, увидел перед собой людей с автоматами. Оказалось, что это были бойцы ВС РФ, которые взяли его в плен.