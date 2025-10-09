Песков рассказал детали встречи Путина и Алиева в Душанбе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил оптимизм в преддверии встречи лидеров России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева. По его словам, президенты смогут обсудить все накопившиеся проблемы в двусторонних отношениях.
«Сейчас мы говорим о государственном визите Путина в Таджикистан. У нас очень обширная повестка дня. Отдельно, конечно, вопрос российско-азербайджанских отношений», — сказал он.
Песков подчеркнул, что телефонный разговор между Путиным и Алиевым был «хорошим, позитивным и конструктивным».
«Сегодня состоится встреча двух президентов. Мы с оптимизмом ожидаем, что лидеры обсудят текущее состояние двусторонних отношений и найдут пути решения имеющихся проблем», — уточнил представитель Кремля.
Ранее собщалось, что вечером 8 октября Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Таджикистан.