Reuters: прекращение огня в Газе вступит в силу после подписания соглашения

Прекращение огня в Газе между Израилем и палестинским движением ХАМАС вступит в силу после подписания соглашения по первому этапу мирного плана, передает агентство Reuters.
По данным агентства, подписание соглашения ожидается в 12.00 мск.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Израиль и ХАМАС подписали документ о реализации первого этапа урегулирования конфликта в секторе Газа. Выполнение этой части сделки предполагает освобождение заложников отвод израильских войск.
Источник отмечал, что Израиль в рамках сделки не освободит террористов-участников нападения 7 октября 2023 года и тех, кого считает лидерами палестинского террора.
