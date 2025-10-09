Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Государственный визит Путина в Таджикистан продолжается, сообщили в Кремле

Рабочая программа российского президента в Душанбе рассчитана на три дня.

Источник: Аргументы и факты

Государственный визит российского лидера Владимира Путина в Таджикистан продолжается, сообщает официальный Telegram-канал Кремля.

«Скоро на площади перед входом во Дворец Нации начнётся церемония официальной встречи Президента России Президентом Республики Таджикистан», — говорится в публикации.

Известно, что в Душанбе у главы российского государства запланирована насыщенная программа двусторонних и многосторонних встреч.

Напомним, вечером 8 октября Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Таджикистан, начав программу с церемонии возложения венка к монументу Исмоилу Сомони — основателю первого таджикского государства.