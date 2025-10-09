Государственный визит Путина в Таджикистан продолжается, сообщили в Кремле

Государственный визит российского лидера Владимира Путина в Таджикистан продолжается, сообщает официальный Telegram-канал Кремля.
«Скоро на площади перед входом во Дворец Нации начнётся церемония официальной встречи Президента России Президентом Республики Таджикистан», — говорится в публикации.
Известно, что в Душанбе у главы российского государства запланирована насыщенная программа двусторонних и многосторонних встреч.
Напомним, вечером 8 октября Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Таджикистан, начав программу с церемонии возложения венка к монументу Исмоилу Сомони — основателю первого таджикского государства.