Белорусы смогут оформить российский СНИЛС во всех МФЦ в Москве

В Посткоме заметили, что озвученная мера при учете особых союзнических отношений между Россией и Беларуси обеспечит удобство получения белорусами государственных услуг в Москве. Ранее данная возможность была ограничена. Так, белорусам, как и другим иностранцам, необходимо было обращаться только в специализированные МФЦ, которые предназначены для работы с нерезидентами.