Белорусы смогут оформить российский СНИЛС во всех МФЦ в Москве. Подробности опубликованы на официальном сайте Постоянного комитета Союзного государства.
В частности, граждане Беларуси смогут оформлять страховой номер индивидуального лицевого счета во всех многофункциональных центрах, расположенных в Москве. Кроме того, у белорусов появилась возможность регистрироваться на портале «Госуслуги» во всех МФЦ российской столицы. Указанное решение было принято после обращения Постоянного комитета Союзного государства в правительство Москвы.
В Посткоме заметили, что озвученная мера при учете особых союзнических отношений между Россией и Беларуси обеспечит удобство получения белорусами государственных услуг в Москве. Ранее данная возможность была ограничена. Так, белорусам, как и другим иностранцам, необходимо было обращаться только в специализированные МФЦ, которые предназначены для работы с нерезидентами.
Тем временем Россия вводит суточную блокировку интернета и СМС в роуминге — это затронет и белорусов: «Как только “белорусский номер” зарегистрируется в российской сети, интернет и СМС будут заблокированы».
Кстати, Минсвязи Беларуси прокомментировало суточную блокировку интернета и СМС в роуминге в России: «Комфортные тарифы роуминга продолжают работать».
Кроме того, МАРТ сказал, что МТС и А1 не повысят стоимость мобильной связи до конца года.