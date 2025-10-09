Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белорусы смогут оформить российский СНИЛС во всех МФЦ в Москве

Ограничения для белорусов при получении госуслуг были сняты в Москве.

Источник: Комсомольская правда

Белорусы смогут оформить российский СНИЛС во всех МФЦ в Москве. Подробности опубликованы на официальном сайте Постоянного комитета Союзного государства.

В частности, граждане Беларуси смогут оформлять страховой номер индивидуального лицевого счета во всех многофункциональных центрах, расположенных в Москве. Кроме того, у белорусов появилась возможность регистрироваться на портале «Госуслуги» во всех МФЦ российской столицы. Указанное решение было принято после обращения Постоянного комитета Союзного государства в правительство Москвы.

В Посткоме заметили, что озвученная мера при учете особых союзнических отношений между Россией и Беларуси обеспечит удобство получения белорусами государственных услуг в Москве. Ранее данная возможность была ограничена. Так, белорусам, как и другим иностранцам, необходимо было обращаться только в специализированные МФЦ, которые предназначены для работы с нерезидентами.

Тем временем Россия вводит суточную блокировку интернета и СМС в роуминге — это затронет и белорусов: «Как только “белорусский номер” зарегистрируется в российской сети, интернет и СМС будут заблокированы».

Кстати, Минсвязи Беларуси прокомментировало суточную блокировку интернета и СМС в роуминге в России: «Комфортные тарифы роуминга продолжают работать».

Кроме того, МАРТ сказал, что МТС и А1 не повысят стоимость мобильной связи до конца года.

Узнать больше по теме
Союзное государство России и Белоруссии: равноценное партнерство или «мягкая сила»
История знает примеры государственных объединений под влиянием внешних или внутренних факторов: это и Священная Римская империя, и Речь Посполитая, а также ФРГ, ГДР, ЕС. Сегодня можно отметить Союзное государство России и Белоруссии: собрали ключевую информацию о двух суверенных странах, объединенных общими интересами и историей.
Читать дальше