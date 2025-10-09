Началась церемония официальной встречи Путина с Рахмоном

Началась церемония официальной встречи президента России Владимира Путина с президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном. Об этом в четверг, 9 октября, сообщили в пресс-службе Кремля.
Владимир Путин подарил Эмомали Рахмону редкое издание книги «Таджики» и картину «Таджикские друзья» советского художника Макса Бирштейна. Всего существует 25 таких экземпляров. Рахмон поблагодарил российского лидера и назвал презент «самым хорошим подарком».
8 октября Владимир Путин прибыл в Республику Таджикистан с государственным визитом. Лидеры государств обсудят вопросы развития российско-таджикских отношений, стратегического партнерства и союзничества в различных областях.
9 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что настрой российской стороны перед встречей лидеров РФ и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева исполнен оптимизма.
1 сентября текущего года Путин приезжал в Пекин. Путин принял участие в заседании саммита глав Шанхайской организации сотрудничества.