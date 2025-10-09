Путин и Рахмон проводят встречу в формате тет-а-тет во Дворце нации

Утром 9 октября во Дворце Наций в Душанбе состоялась официальная церемония встречи президента Путина с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном. Лидеры проводят переговоры в формате тет-а-тет, затем продолжат обсуждение в расширенном составе с участием делегаций. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, на повестке дня — вопросы миграционной политики, включая упрощение условий для трудовых мигрантов из Таджикистана, торгово-экономическое взаимодействие, а также сотрудничество в сферах безопасности, культуры и социальной защиты.
Визит Путина в Таджикистан — уже 13-й по счёту за время его президентства, что подчеркивает особую роль республики в российской внешней политике. Таджикистан входит в «восьмерку» стран, наиболее часто посещаемых главой государства, уступая лишь нескольким ключевым партнерам.
Ожидается, что по итогам визита будет подписан ряд межправительственных и межведомственных документов, включая соглашения по экономическому развитию и борьбе с терроризмом. В Душанбе усилены меры безопасности: закрыты некоторые маршруты, мечети и торговые центры на 3−6 дней.
