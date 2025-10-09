Ричмонд
Лукашенко поздравил премьер-министра Грузии с успешными выборами в органы местного самоуправления

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе с успешным проведением выборов в органы местного самоуправления. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Источник: Reuters

«Уверенная победа кандидатов “Грузинской мечты” является подтверждением их соответствия высоким стандартам ответственности, надежности и профессионализма, а также свидетельствует о широкой поддержке взятого Вами курса на суверенное развитие страны и консолидацию общества», — говорится в поздравлении.

Глава государства подчеркнул твердое стремление Беларуси углублять отношения дружбы и сотрудничества с Грузией. «Полагаю, что народные избранники внесут весомый вклад в расширение белорусско-грузинских межрегиональных связей, будут способствовать реализации новых торгово-экономических и гуманитарных проектов», — отметил Президент.

Александр Лукашенко пожелал Ираклию Кобахидзе отличного здоровья и успехов в ответственной государственной деятельности.

