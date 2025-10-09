Путин прибыл на встречу с Рахмоном в Душамбе на лимузине Aurus

Президент России Владимир Путин прибыл на площадь перед главным входом во Дворец Нации в Душанбе, где состоится встреча с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном, на лимузине Aurus.
Его встретил лично президент республики. Главы государств пожали друг другу руки.
Сначала Путин и Рахмон проведут переговоры тет-а-тет, а после в расширенном составе с участием членов делегаций.
По итогам встречи планируется подписать около 15 документов. Затем лидеры РФ и Таджикистана выступят перед СМИ и примут участие в государственном приеме.
Узнать больше по теме
Эмомали Рахмон: биография президента Таджикистана
Соседние страны оказывают влияние на политику России и жизнь ее граждан, и полезно понимать, кто находится во главе государств, граничащих с РФ. Одним из таких лидеров стал Эмомали Рахмон, прошедший путь от работника совхоза до кресла президента Таджикистана. Собрали главное из его биографии.Читать дальше